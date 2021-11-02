Чотирилапий - єдиний у країні, хто може шукати коал за їхнім запахом.

В Австралії за порятунок коал під час лісових пожеж нагородили собаку.

Пес на прізвисько Ведмідь отримав золоту медаль Міжнародного фонду захисту тварин. Цей чотирилапий - єдиний у країні, хто може шукати коал за їхнім запахом.

Завдяки таким умінням, Ведмідь врятував сотні тварин за минулі два роки, коли Австралія найбільше потерпала від лісових пожеж. Окрім медалі, пес отримав додаткові ласощі та іграшки.