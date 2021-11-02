В Верховную Раду 2 ноября поступило заявление об отставке первого вице-премьер-министра - министра экономики Алексея Любченко. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Как сообщает "КП в Украине", до этого председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев заявил, что народные депутаты знают о намерении Любченко подать в отставку.

Сегодня ожидаем заявление об отставке первого вице- премьер-министра Любченко. Это будет решение самого Любченко. Но для этого были основания, которые вчера нам пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль. Провалена реформа корпоратизации. По мнению Шмыгаля, эта реформа не двигалась вообще. Это и принятие решений наблюдательными советами госпредприятий. Это состояние тех или иных но предприятий в отношении которых даже не был начат процесс аудита. Это те вопросы, за которые отвечает Алексей Любченко.

Гетьманцев уточнил, что если глава правительства негативно оценивает работу своего первого зама и не видит возможности откорректировать ее, то депутаты "должны принять одно из двух решений - либо отправляем в отставку премьера, либо его первого зама".

Пропрезидентская парламентская фракция "Слуга народа" вечером 1 ноября провела заседание, главной темой которого стали кадровые вопросы. Ожидается, что в правительстве произойдут ротации:

Алексей Резников займет пост министра обороны;

Алексей Чернышов или Ирина Верещук могут стать вице-премьер-министрами;

Олега Урусского сменит руководитель Государственной таможенной службы Павел Рябикин;

Алексея Любченко на посту министра экономики сменит замглавы офиса президента Юлию Свириденко.

Глава налогового комитета рады заявил, что кандидатуру Юлии Свириденко на место Любченко предложил сам премьер-министр Денис Шмыгаль. И пропрезидентская фракция "Слуга народа" готова поддержать эту кандидатуру.

Напомним, что 19 октября министр экологии Роман Абрамовский написал заявление об отставке. 1 ноября заявления по собственному желанию написали вице-премьер Алексей Резников и министр промышленности Олег Урусский.