Чернышов может стать вице-премьер-министром - СМИ [ Редактировать ]
В понедельник, 1 ноября, стало известно о том, что министр развития общин и территорий Алексей Чернышов может стать вице-премьер-министром. Об этом сообщили источники в правительстве.
Ответственные за региональную политику министры и прежде занимали должности вице-премьеров. Это, в частности, Геннадий Зубко, возглавлявший тогда еще Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ во втором правительстве Арсения Яценюка и Кабмине Владимира Гройсмана в 2014-2016 годах.
Также с февраля по март 2020 года должность вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий занимал нынешний глава правительства Денис Шмыгаль.
Ранее мы писали о том, что вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подал заявление об отставке. Напомним, что в августе 2021 года во время визита в Вашингтон Резников предложил США разместить в Украине систему ПВО и войска.
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