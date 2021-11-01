В понедельник, 1 ноября, стало известно о том, что министр развития общин и территорий Алексей Чернышов может стать вице-премьер-министром. Об этом сообщили источники в правительстве.

Ответственные за региональную политику министры и прежде занимали должности вице-премьеров. Это, в частности, Геннадий Зубко, возглавлявший тогда еще Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ во втором правительстве Арсения Яценюка и Кабмине Владимира Гройсмана в 2014-2016 годах.

Также с февраля по март 2020 года должность вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий занимал нынешний глава правительства Денис Шмыгаль.

Ранее мы писали о том, что вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подал заявление об отставке. Напомним, что в августе 2021 года во время визита в Вашингтон Резников предложил США разместить в Украине систему ПВО и войска.

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