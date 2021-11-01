Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Урусский написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Урусский Олег Семенович подал заявление в аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию.

Верховная Рада проголосовала за назначение Олега Урусского министром по вопросам стратегических отраслей промышленности 16 июля 2020 года.

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Утром 1 ноября заявление по собственному желанию написал и вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. "Подробности" писали, что он может возглавить министерство обороны Украины.

Напомним, что пропрезидентская парламентская фракция "Слуга народа" вечером 1 ноября соберется на заседание, главной темой которого станут кадровые вопросы. Ожидается, что в правительстве произойдут ротации:

Алексей Резников займет пост министра обороны;

Алексей Чернышов или Ирина Верещук могут стать вице-премьер-министрами;

Олега Урусского сменит руководитель Государственной таможенной службы Павел Рябикин;

Под вопросом увольнение министра экономики Алексея Любченко. Вместо него в Кабмин "сватают" замглавы офиса президента Юлию Свириденко.

Напомним, что 19 октября министр экологии Роман Абрамовский написал заявление об отставке.