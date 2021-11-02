У США 80% громадян щепилися від коронавірусу [ Редактировать ]
Семеро з десяти американців вакциновані повністю. А однією дозою щепилися вже 80 відсотків жителів США. Про це заявили у Білому Домі.
Тепер влада країни працює над забезпеченням громадян третьою "бустерною" дозою. Її рекомендували колоти людям з ослабленим імунітетом.
За останні два дні близько двох мільйонів американців одержали додатковий укол. Сполучені Штати постраждали від ковіду найбільше. Внаслідок пандемії там померли вже понад 745 тисяч людей.
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Після відносно спокійного літа, німецькі епідеміологи знову б'ють на сполох. У країні набирають обертів темпи поширення коронавірусу. Щодня - від 15 до 28 тисяч нових хворих.
Він містить мікроголки, оброблені протиковідним препаратом. Пластир прикріплюють до шкіри на кілька секунд, а тоді знімають.
До пунктів щеплень шикуються черги із сотень людей.