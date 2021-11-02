Тепер влада країни працює над забезпеченням громадян третьою "бустерною" дозою.

Семеро з десяти американців вакциновані повністю. А однією дозою щепилися вже 80 відсотків жителів США. Про це заявили у Білому Домі.

Тепер влада країни працює над забезпеченням громадян третьою "бустерною" дозою. Її рекомендували колоти людям з ослабленим імунітетом.

За останні два дні близько двох мільйонів американців одержали додатковий укол. Сполучені Штати постраждали від ковіду найбільше. Внаслідок пандемії там померли вже понад 745 тисяч людей.