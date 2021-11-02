Зупинити масове вирубування лісів до 2030 року. Це перше значне рішення кліматичної конференції ООН у Глазго. Серед підписантів цієї угоди й Україна. Які ще обіцянки лунають від світових лідерів та як минула найбільша від початку пандемії неформальна зустріч - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Вечеря в колі світових лідерів та членів королівської родини. Делегатів кліматичної конференції приймали в найбільш відвідуваному музеї Шотландії - художній галереї Келвінгроув.

У дусі саміту - гості прибули електроавтобусами, щоб не забруднювати атмосферу. Це перша з початку пандемії неформальна зустріч понад сотні керівників держав під одним дахом. Після довгого дня важливих дискусій - можна і розслабитися.

Чарльз, принц Уельський:

Мені здається, що це мені потрібно після сьогоднішнього дня.

Наступник престолу принц Чарльз із дружиною Каміллою, його син принц Вільям із дружиною Кейт. На саміті чекали і Її Величність королеву. Та візит їй довелося скасувати, бо лікарі порадили відпочити. Натомість Єлизавета Друга записала відеозвернення до світових лідерів.

Єлизавета ІІ, королева Великої Британії:

Напевно, дуже вдало, що ми всі зібралися в Глазго - місті, яке колись було серцем індустріальної революції, а зараз тут вирішують проблеми змін клімату. Багато людей сподіваються, що напрацюванням цього саміту - який закарбується в історії - стане опис вас як лідерів, які не втратили нагоди й відгукнулися на заклик майбутніх поколінь.

Святкувати є що. У перший день зустрічі вдалося ухвалити справді історичне рішення. 110 світових лідерів домовилися зупинити масове вирубування лісів до 2030 року. Серед підписантів - і Україна. У рамках угоди зберуть понад 19 мільярдів доларів і частину цих грошей виділять країнам, що розвиваються. Ліси - надважливі в боротьбі з кліматичними змінами, адже поглинають велику кількість вуглецевого газу.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Рекордна кількість - 110 лідерів, які представляють 85% світових лісових масивів, взяли на себе історичне зобов'язання: працювати разом, щоб зупинити вирубування дерев та відновити "легені землі" до 2030 року. Працюймо разом не лише для збереження наших лісів, але й для їх відновлення.

Це дуже важливе рішення - погоджуються екоактивісти. Але воно не перше. 2014 року вже домовлялися про зупинку вирубки лісів, але ці обіцянки виявилися порожніми.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Надто багато із нас беруть на себе зобов'язання, а потім підписують вигідні угоди, які абсолютно протилежні кліматичним цілям. Так більше не може тривати.

Програма українського президента на кліматичному саміті - доволі насичена. Зеленський встиг не лише виступити з головної трибуни та повечеряти з членами королівської родини, а й провести ряд двосторонніх зустрічей. Зокрема, з еміром Катару говорив про постачання зрідженого газу в Україну, із прем'єром Канади - про спрощення поїздок для наших громадян, із главою уряду Індії - про військову співпрацю. А з Ангелою Меркель і Джо Байденом, уже традиційно, про безпекову ситуацію на Донбасі.