На кліматичній конференції ООН ухвалили перше значне рішення [ Редактировать ]
Зупинити масове вирубування лісів до 2030 року. Це перше значне рішення кліматичної конференції ООН у Глазго. Серед підписантів цієї угоди й Україна. Які ще обіцянки лунають від світових лідерів та як минула найбільша від початку пандемії неформальна зустріч - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.
Вечеря в колі світових лідерів та членів королівської родини. Делегатів кліматичної конференції приймали в найбільш відвідуваному музеї Шотландії - художній галереї Келвінгроув.
У дусі саміту - гості прибули електроавтобусами, щоб не забруднювати атмосферу. Це перша з початку пандемії неформальна зустріч понад сотні керівників держав під одним дахом. Після довгого дня важливих дискусій - можна і розслабитися.
Чарльз, принц Уельський:
Мені здається, що це мені потрібно після сьогоднішнього дня.
Наступник престолу принц Чарльз із дружиною Каміллою, його син принц Вільям із дружиною Кейт. На саміті чекали і Її Величність королеву. Та візит їй довелося скасувати, бо лікарі порадили відпочити. Натомість Єлизавета Друга записала відеозвернення до світових лідерів.
Єлизавета ІІ, королева Великої Британії:
Напевно, дуже вдало, що ми всі зібралися в Глазго - місті, яке колись було серцем індустріальної революції, а зараз тут вирішують проблеми змін клімату. Багато людей сподіваються, що напрацюванням цього саміту - який закарбується в історії - стане опис вас як лідерів, які не втратили нагоди й відгукнулися на заклик майбутніх поколінь.
Святкувати є що. У перший день зустрічі вдалося ухвалити справді історичне рішення. 110 світових лідерів домовилися зупинити масове вирубування лісів до 2030 року. Серед підписантів - і Україна. У рамках угоди зберуть понад 19 мільярдів доларів і частину цих грошей виділять країнам, що розвиваються. Ліси - надважливі в боротьбі з кліматичними змінами, адже поглинають велику кількість вуглецевого газу.
Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:
Рекордна кількість - 110 лідерів, які представляють 85% світових лісових масивів, взяли на себе історичне зобов'язання: працювати разом, щоб зупинити вирубування дерев та відновити "легені землі" до 2030 року. Працюймо разом не лише для збереження наших лісів, але й для їх відновлення.
Це дуже важливе рішення - погоджуються екоактивісти. Але воно не перше. 2014 року вже домовлялися про зупинку вирубки лісів, але ці обіцянки виявилися порожніми.
Еммануель Макрон, президент Франції:
Надто багато із нас беруть на себе зобов'язання, а потім підписують вигідні угоди, які абсолютно протилежні кліматичним цілям. Так більше не може тривати.
Програма українського президента на кліматичному саміті - доволі насичена. Зеленський встиг не лише виступити з головної трибуни та повечеряти з членами королівської родини, а й провести ряд двосторонніх зустрічей. Зокрема, з еміром Катару говорив про постачання зрідженого газу в Україну, із прем'єром Канади - про спрощення поїздок для наших громадян, із главою уряду Індії - про військову співпрацю. А з Ангелою Меркель і Джо Байденом, уже традиційно, про безпекову ситуацію на Донбасі.
по теме
Це наймасштабніша міжнародна подія в історії Шотландії. Глазго приймає 20 тисяч учасників кліматичної конференції. Світові лідери, дипломати, чиновники та еко-активісти вирішують, як уберегти планету та врятувати людство.
Останній шанс для людства. У Шотландії розпочалася епохальна кліматична конференція ООН. На неї з'їжджаються лідери країн з усього світу. Приїхав і Президент України.
Глава государства поехал на конференцию COP26 вместе с супругой
Королева Великої Британії скасувала свою участь у кліматичному саміті ООН. Лікарі порадили їй пропустити цю подію, а натомість відпочити.
Це наймасштабніша міжнародна подія в історії Шотландії. Глазго приймає 20 тисяч учасників кліматичної конференції. Світові лідери, дипломати, чиновники та еко-активісти вирішують, як уберегти планету та врятувати людство.