Таран подал заявление об отставке [ Редактировать ]
Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке. Документ уже поступил в Верховную Раду.
Об этом сообщается в Telegram представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука.
"Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную Раду", - отметил он.
Напомним, что 19 октября министр экологии Роман Абрамовский написал заявление об отставке. 1 ноября заявления по собственному желанию написали вице-премьер Алексей Резников и министр промышленности Олег Урусский.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Регистрация лиц для участия в ВНО начнется с 1 февраля
Президент Украины Владимир Зеленский на полях экологического саммита в Глазго встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном
Национальный банк Украины (НБУ) на 3 ноября 2021 года установил официальный курс
Новый год-2022 и Рождество подарят украинцам традиционно длительные выходные дни
Украина будет находиться на пике заболевания коронавирусом еще в течение двух недель