Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке. Документ уже поступил в Верховную Раду.

Об этом сообщается в Telegram представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука.

"Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную Раду", - отметил он.

Напомним, что 19 октября министр экологии Роман Абрамовский написал заявление об отставке. 1 ноября заявления по собственному желанию написали вице-премьер Алексей Резников и министр промышленности Олег Урусский.

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