Вояки кажуть, що обстріли трапляються через день.

На фронті минулої доби загинув український армієць. Боєць зазнав поранення, несумісного з життям, унаслідок обстрілу наших позицій біля Павлополя. Загалом, від початку доби противник сім разів порушив режим тиші. Зокрема, біля Причепилівки проросійські збройні формування двічі вели вогонь з мінометів 120-го калібру. Із передової - репортаж Руслана Смєщука.

Це армійські окопи неподалік від окупованого Первомайська, що на Луганщині. По цих позиціях гатять із кулеметів і важких мінометів.

Вояки кажуть, такі обстріли тут трапляються через день.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

Останнім часом вони почали зачащати в цьому плані, почали працювати з ПТУРів, з артилерії, 120 мінометів, з гранатометів. Щас уже упала зеленка - нас краще видно, краще видніше наші позиції.

А іноді супротивник припускається недолугих помилок і, як жартують хлопці, сам собі заливає сала за шкуру.

Денис, військовослужбовець Збройних сил України:

Противник хотів, імовірно, засвітити наші позиції за рахунок освітлювальних гранат, освітлювальних ракет. Але в них сталася невдача - і вони підпалили свої позиції.

Армійцям допоміг вітер - змінив напрям і погнав полум'я на ворога. А от від прицільного вогню з гармат іноді навіть укріплення не рятують. Так днями, унаслідок артобстрілу тут поранили одразу двох солдатів.

Василь, військовослужбовець Збройних сил України:

Зараз стабільний стан військовослужбовців, бачите дану ситуацію. Ворог бив прицільно, по певному квадрату. Он воронки від самих снарядів. Ну і сам бліндаж, який перед собою, був зацеплений і почав горіти.

Перед початком обстрілу армійці помітили в небі безпілотник. Для них це знак - висока ймовірність артилерійського удару!

Римма, військовослужбовиця Збройних сил України:

Перед тим літав коптер, який визначав де є техніка і де знаходиться особовий склад. Це було десь 11 година. Після цього він відлетів на свої позиції - ну сепарськи.

Що ж до загальної картини на фронті - ситуація напружена, але контрольована. На кожен потужний ворожий обстріл наші захисники відповідають адекватним вогнем.