На территории Украины за минувшие сутки от коронавирусной инфекции привили 273 307 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, за весь период эпидемии в стране от COVID-19 иммунизировали 18 279 337 человек. При этом первую дозу получили 10 682 750 украинцев (229 100 - за минувшие сутки), а полностью вакцинировали двумя дозами препарата 7 596 587 человек (81 339 - за минувшие сутки).

Отмечается, что в течение 24 часов для вакцинации граждан работали 1129 мобильных бригад, 3261 пункт вакцинации, а также и 422 центра вакцинации. Известно, что наибольшее количество прививок было сделано препаратом Pfizer – 147 210. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 132 971 и AstraZeneca – 30 258. Препарат фирмы Moderna не применялся вообще.

Читайте также, в киевских пунктах вакцинации от коронавирусной инфекции перед переходом столицы в "красную" зону карантина наблюдаются огромные очереди из желающих сделать прививку. Возле пункта иммунизации, который находится на территории Международного выставочного центра, стояла очередь из почти 200 человек.

Кроме того, в Украине используют вакцины от коронавируса AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, CoronaVac и Moderna, и среди этих одобренных ВОЗ для экстренного использования препаратов ведущий киевский инфекционист Ольга Голубовская назвала самый безопасный.

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