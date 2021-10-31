В киевских пунктах вакцинации от коронавирусной инфекции перед переходом столицы в "красную" зону карантина наблюдаются огромные очереди из желающих сделать прививку. Об этом сообщает "Суспильне".

В частности, возле пункта иммунизации, который находится на территории Международного выставочного центра, стояла очередь из почти 200 человек. На месте находился дежурный представитель муниципальной охраны, который занимался контролем очереди.

Фото: Суспильне

Отмечается, что в пункте вакцинации в торговом центре "Гулливер" была небольшая очередь, однако на прививку принимали только по предварительной записи. Известно, что в Киеве пункт вакцинации был открыт на НСК "Олимпийском", там выстроилась очередь из сотни человек.

Фото: Суспильне

Читайте также, в Ивано-Франковске толпа желающих вакцинироваться против коронавируса не выпускала бригаду медиков в торговом комплексе "Панорама PLAZA". Переговоры ни к чему не привели, и медики были вынуждены вызвать правоохранителей, вмешательство которых разрешило конфликт.

Кроме того, на территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от коронавируса, началось столпотворение. Из-за сбоя в электронной очереди толпа людей пытается попасть на прививку.

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