Глава Пентагона прибыл в Украину [ Редактировать ]
Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Украину в рамках рабочего визита в Европу. Его самолет уже приземлился в Киеве.
Об этом сообщает глава Пентагона на странице в Twitter.
"Приземлился в Киеве. Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины - и выразить нашу приверженность укреплению способности Украины сдерживать дальнейшую агрессию России", - написал он.
Ожидается, что в Украине глава Пентагона встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном. В ходе встречи Остин подтвердит неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, что в марте 2021 года США предоставили Украине на укрепление безопасности $125 млн, а в июне - еще $150 млн.
Во время визита президента Зеленского в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом стало известно, что США выделили Украине на оборону еще $60 млн. Глава Белого дома распорядился направить средства "на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине".
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