Депутати приступають до обговорень цих питань.

Сьогодні Верховна Рада розгляне відставку п'ятьох урядовців.

Йдеться про звільнення Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів, Олексія Любченка з посади першого віцепрем'єра - міністра економіки, Олексія Резнікова і Олега Уруського з посад віцепрем'єрів і Андрія Тарана з посади міністра оборони.

Саме зараз депутати приступають до обговорень цих питань.

Наші кореспонденти слідкують за перебігом під куполом Парламенту, тож усі подробиці розкажуть у наступному випуску новин.