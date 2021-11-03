Пасажир загинув, а водійка в тяжкому стані - в реанімації. Такий наслідок ДТП у прикарпатському селі Задністрянське. Уночі іномарка на шаленій швидкості злетіла з дороги - знесла паркан і врізалася в стіну приватного будинку.

Двоє господарів у цей час спали - вони не постраждали. Відомо, що за кермом машини була місцева жителька. Поліція припускає, що вона перевищила швидкість і не зважила на сильний туман.

Богдан Кулик, мешканець будинку:

Ніби вибух був, і зразу побачив, що в хаті купа порохів зробилося. Думав спочатку, що там якась батарея вибухнула чи ще щось. Вийшов на вулицю - просто був у шоці, бо побачив , що машина залетіла прямо в хату.

Любомир Маланчин, начальник відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту ГУНП в Івано-Франківській області: