В среду, 3 ноября, министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал массовый митинг антивакцинаторов в Киеве под Верховной Радой.

Это насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за COVID-19. Поверьте, в реанимациях этот антивакцинаторский дух очень быстро пропадает, а поддельные сертификаты не работают. Очень хочу, чтобы вы это осознали именно сейчас.

К слову, на митинге все противники вакцины без масок.

Отметим, что в столице по состоянию на 3 ноября антирекорд по количеству зараженных и смертности.

Напомним, что в Украине используют вакцины от коронавируса AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, CoronaVac и Moderna, и среди этих одобренных ВОЗ для экстренного использования препаратов ведущий киевский инфекционист Ольга Голубовская назвала самый безопасный.

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