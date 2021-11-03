"Это насмешка": глава МОЗ отреагировал на митинг под Радой [ Редактировать ]
В среду, 3 ноября, министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал массовый митинг антивакцинаторов в Киеве под Верховной Радой.
Это насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за COVID-19. Поверьте, в реанимациях этот антивакцинаторский дух очень быстро пропадает, а поддельные сертификаты не работают. Очень хочу, чтобы вы это осознали именно сейчас.
К слову, на митинге все противники вакцины без масок.
Отметим, что в столице по состоянию на 3 ноября антирекорд по количеству зараженных и смертности.
Напомним, что в Украине используют вакцины от коронавируса AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, CoronaVac и Moderna, и среди этих одобренных ВОЗ для экстренного использования препаратов ведущий киевский инфекционист Ольга Голубовская назвала самый безопасный.
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