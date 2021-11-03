Юлихский исследовательский центр в Германии в 2022 году планирует построить аналоговый квантовый компьютер на основе 150 кубитов. Об этом на Берлинской научной неделе рассказал руководитель европейской инициативы Quantum Flagship Томмазо Каларко, сообщает ТАСС.

В следующем году мы планируем установить в Юлихском исследовательском центре квантовый отжигатель на основе 150 кубитов. Он будет разработан на основе технологий, созданных французским квантовым стартапом Pasqal. Следующее поколение этих машин уже будет включать в себя свыше двух сотен кубитов.

Постройка этой машины позволит Европе приблизиться к достижению "квантового превосходства" и созданию вычислительного устройства, способного решать сложные практические задачи, с которыми не могут справиться любые существующие классические суперкомпьютеры.

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Квантовыми компьютерами называют вычислительные устройства, в основе работы которых лежат принципы квантовой механики.

В отличие от обычных компьютеров, в которых для передачи и обработки данных используются биты (единицы информации, которые содержат либо 1, либо 0), квантовые компьютеры оперируют кубитами - ячейками памяти и примитивными вычислительными модулями, которые могут хранить в себе одновременно и 0, и 1.

Благодаря этому квантовые компьютеры могут обрабатывать большие объемы информации во много раз быстрее даже обычных суперкомпьютеров с огромными вычислительными мощностями.

Существует два подхода к разработке квантовых компьютеров - классический и адиабатический.

Классический - ученые пытаются создать так называемый универсальный квантовый компьютер, который по принципу работы похож на обычный современный компьютер.

- ученые пытаются создать так называемый универсальный квантовый компьютер, который по принципу работы похож на обычный современный компьютер. Адиабатический компьютер ближе к аналоговым компьютерам. Создавать их проще, но подобные устройства умеют решать лишь ограниченное количество задач.

Напомним, что в июле 2021 года в Китае заявили, что создали мощнейший в мире квантовый компьютер. Он состоит из 66 кубитов.