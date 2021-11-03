Насмішкою і з медиків, і з тих, хто втратив рідних через Ковід - назвав протест антивакцинаторів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він закликав українців не слухати порад у соцмережах, а користуватися лише перевіреною інформацією на офіційних сайтах МОЗ або Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України: