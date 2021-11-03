Віктор Ляшко назвав насмішкою мітинг антивакцинаторів [ Редактировать ]
Насмішкою і з медиків, і з тих, хто втратив рідних через Ковід - назвав протест антивакцинаторів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він закликав українців не слухати порад у соцмережах, а користуватися лише перевіреною інформацією на офіційних сайтах МОЗ або Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:
Це, на мій погляд, насмішка над нашими медиками та родинами, які втратили своїх рідних. Повірте, у реанімації цей антивакцинаторський дух швидко зникає. А підроблені сертифікати там не працюють. Дуже хочу, щоб ви усвідомили це саме зараз.
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