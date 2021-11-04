В Запоріжжі під час антиковідного мітингу постраждав чоловік [ Редактировать ]
Мітинги антивакцинаторів відбулися напередодні в кількох українських містах.
У Києві протестувальники перекривали урядовий квартал і вимагали скасувати обмеження для нещеплених. А в Запоріжжі під час антиковідного мітингу постраждав чоловік.
Поліція намагалась вгамувати людей, які відмовлялись виконувати карантинні вимоги. Під час затримання один чоловік упав і травмувався, його доправили до лікарні.
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Регіон, який у минулі хвилі мав порівняно скромні показники поширення коронавірусу, сьогодні першим випробовує нові, найжорсткіші обмеження. Заборонено роботу кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів.
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Там запровадили суворі обмеження, але не скрізь вони однакові. Наприклад, у Запоріжжі без сертифіката про вакцинацію чи ПЛР-тесту в транспорті не проїдеш. А от у Львові ці документи не вимагають.
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