Мітинги антивакцинаторів відбулися напередодні в кількох українських містах.

У Києві протестувальники перекривали урядовий квартал і вимагали скасувати обмеження для нещеплених. А в Запоріжжі під час антиковідного мітингу постраждав чоловік.

Поліція намагалась вгамувати людей, які відмовлялись виконувати карантинні вимоги. Під час затримання один чоловік упав і травмувався, його доправили до лікарні.