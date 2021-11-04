У Гнідині зловмисники зв'язали господиню пластиковими мотузками, забрали 100 тисяч доларів і ювелірні вироби.

На Київщині затримали групу озброєних грабіжників з Росії. Банда орудувала в престижних котеджних містечках передмістя Києва.

У Гнідині зловмисники зв'язали господиню пластиковими мотузками, забрали 100 тисяч доларів і ювелірні вироби. У Княжичах з будинку подружжя викрали особисті речі та готівку.

У Козині винесли сейф. Злодіїв викрили завдяки відео з камер спостереження. Чоловіки під вартою і очікують рішення суду.