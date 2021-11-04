Правоохоронці затримали грабіжників престижних котеджних містечок [ Редактировать ]
На Київщині затримали групу озброєних грабіжників з Росії. Банда орудувала в престижних котеджних містечках передмістя Києва.
У Гнідині зловмисники зв'язали господиню пластиковими мотузками, забрали 100 тисяч доларів і ювелірні вироби. У Княжичах з будинку подружжя викрали особисті речі та готівку.
У Козині винесли сейф. Злодіїв викрили завдяки відео з камер спостереження. Чоловіки під вартою і очікують рішення суду.
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