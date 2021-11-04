У Франції дітей зобов'язали носити маски в школах [ Редактировать ]
Через ковід у школах Франції дітей знову зобов'яжуть носити маски.
Обмеження стосуються регіонів, де на 100 тисяч населення понад 50 інфікованих. Нове карантинне правило почне діяти вже з наступного понеділка.
Масковий режим у французьких школах скасували ще до початку канікул. Однак зростання захворюваності на коронавірус змусило уряд повернути обмеження.
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