Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на четверг, 4 ноября. Оно состоится сразу после завершения пленарного заседания.

"Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук подписал распоряжение №392 о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва", - говорится в сообщении Верховной Рады.

Согласно документу, на внеочередном заседании парламентарии рассмотрят законопроект о Госбюджете-2021 относительно увеличения расходов на закупки, проектирования и установки кислородных станций (№5460).

Напомним, что в ходе заседания рассматривался ряд правительственных кадровых вопросов.

Так, депутатами был уволен министр экономики Украины Алексей Любченко. Также Рада уволила министра экологии Романа Абрамовского.

Министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова также отправили в отставку.

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