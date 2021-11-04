Патриарха Варфоломея снова госпитализировали [ Редактировать ]
Вселенский патриарх Варфоломей снова госпитализирован в США. Это уже второй случай за время его визита в страну.
Об этом сообщается на сайте Греческой православной архиепархии Америки.
Решение было принято после обследования предстоятеля Константинопольской церкви в больнице Mount Sinai на Манхеттене в Нью-Йорке.
В сообщении говорится, что 81-летнему патриарху должны провести ангиограмму (исследование кровеносных сосудов), после чего врачи решат, нужно ли устанавливать стент.
Ранее сообщалось, что Папа Римский планирует визит в Украину.
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