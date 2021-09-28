В 2022 году Папа Римский Франциск планирует посетить Украину. Об этом сообщает KAI.

О намерении понтифика посетить Украину сообщил архиепископ Мечислав Мокшицкий. Точная дата визита пока неизвестна.

Архиепископ Мечислав в ответ на вопрос журналиста о том, надеется ли Украина на визит понтифика, сказал:

Я узнал, что Святейший Отец планирует такой визит в следующем году.

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