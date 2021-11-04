Украинская певица Тина Кароль опубликовала новый ролик на своем YouTube-канале, в котором играет в забавную игру "Правда или действие".

Звезда вытащила листик с заданием, где надо было прочесть свое любимое детское стихотворение. Так, Кароль рассказала: "Я маленькая девочка, я в школу не хожу, купите мне сандалики, я замуж выхожу".

Такой выбор стихотворения озадачил ее поклонников, некоторые увидели в этом намек на то, у Кароль появился мужчина.

Отметим, певица неоднократно говорила о том, что хочет родить дочь. А совсем недавно она рассказала, что ее сын Вениамин уже ревнует маму к будущему ребенку.

Отметим, Тина Кароль была замужем за продюсером Евгением Огиром, который умер от рака желудка. Певица много лет переживала боль утраты и не заводила новые отношения. Многие песни она посвятила своему покойному супругу и автобиографический фильм тоже.

Ранее Тина Кароль выпустила клип на песню "Красиво".

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