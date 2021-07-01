Популярная украинская певица Тина Кароль выпустила клип на песню "Красиво". Видеоролик был опубликован на YouTube-канале артистки.

О премьере клипа Тина сообщила на своей страничке в соцсети Instagram.

"Красивая премьера клипа на песню "Красиво" уже на YouTube. Этот виртуозный и сложный перформанс снял режиссер Indy Hait. Движение лифта символизирует подъем наших чувств, когда мы слепо влюбляемся. Песня "Красиво" - это ода смелой девушки, которая любит только потому, что таков ее выбор!" - написала она.

В видеоролике Тина предстает в стильном костюме, однако затем постепенно раздевается.

""Очень красиво! Мне жарко немножко! А нет, не немножко! Сильно жарко! Тина, вау, как обычно!", "Неимоверно красивый клип, классная идея и великолепная Тина как всегда на высоте!", "Влюбился! Тина Кароль - это феномен, который необратимо создан чтобы вдохновлять и удивлять!", "Это что-то нереальное! Она такая грациозная, хореография очень круто поставлена, это должно быть в трендах", - пишут в комментариях пользователи.

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