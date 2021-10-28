Голая в постели: Тина Кароль представила чувственный клип (видео) [ Редактировать ]
Известная украинская певица Тина Кароль презентовала яркий клип на новый сингл "Двойной рай". Видеоролик был опубликован на YouTube-канале артистки.
О премьере клипа Тина сообщила на своей страничке в соцсети Instagram.
"Премьера клипа "Двойной рай" для всех влюбленных уже на YouTube", - написала артистка.
В клипе Тина предстает в новом образе - с новым цветом волос и челкой. Макияж у звезды достаточно яркий, особенно фанатам было непривычно видеть певицу с темной помадой на губах. Видеоролик содержит достаточно откровенные сцены с участием Тины: она позирует без белья в постели.
Ранее Тина Кароль выпустила клип на песню "Красиво".
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