Верховна Рада призначає нових міністрів замість звільнених напередодні. Набирають урядовців серед нардепів, з Офісу Президента та навіть з митниці. Хто дістав підвищення, а хто просто змінив міністерський кабінет?

Про все детальніше готова нам розказати наша парламентська кореспондентка Ксенія Барвіненко - вона на прямому зв'язку зі студією.

Ксеніє, вітаю. Тобі слово.

Із міністра в міністри - це про Олексія Резнікова, вчора його звільнили з посади міністра тимчасово окупованих територій, а вже сьогодні доручили очолювати міністерство оборони. Його кандидатуру запропонував президент Зеленський, призначали Резнікова також під наглядом президента.

Володимир Зеленський, президент України:

Небагато українців є в залі слави Нацуніверситету оборони США, а точніше, один такий - один пан Таран. впевнений, що його наступник має високий потенціал, аби стати другим видатним українцем, але це точно не пріоритет сьогодні для міністра оборони України. Найважливіше - бути в залі слави українських бійців, зміцнювати обороноздатність нашої армії, нашого війська, забезпечувати, що важливо, гідні у мови для наших захисників і захисниць України.

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Дуже коротко відзначу основні напрямки роботи на посаді міністра. Перше - це забезпечення синергії дій. Міністерство оборони, генеральний штаб і профільний комітет парламенту мають діяти як складова єдиного організму. Міністерство оборони має тісно співпрацювати з міністерством стратегічної промисловості. Спільно ми маємо поступово змінити структуру оборонного бюджету, щоб це був бюджет сучасної, боєздатної армії, а не утримання і проїдання. Слід пам'ятати, що потужна ракетна програма, відновлення програми суднобудування, авіації - це не тільки про оборону. Це стратегічні інвестиції в розвиток, це підвищення стійкості міст і регіонів. Україна переможе тільки якщо буде розвиватися.

Після призначення Резнікова та невеликої словесної перепалки щодо порядку денного - депутати взялися за постачання кисню в лікарню. Цей законопроект анонсували ще з вівторка, але він все не потрапляв в порядок денний. І сьогодні депутати врешті виділили 800 мільйонів гривень на встановлення потужних кисневих станцій і опорних лікарнях.

Документ підтримали навіть без обговорення і повернулися до урядових кадрів. Призначили міністра реінтеграції територій - в міністерське крісло сіла народний депутат від "Слуг" Ірина Верещук. В Раді вона була членом комітету з питань національної безпеки, балотувалась в очільники міста Києва.

Слуги кажуть, на посаду мінТОТ зголосилась сама. Нині в парламенті оголосили перерву, та після неї призначення продовжать. Крісло міністра стратегічних галузей промисловості може отримати Павло Рябікін, до цього він очолював державну митну службу, а до того був гендиректором аеропорту "Бориспіль".

Ще одне урядове призначення - у віце-прем'єри та міністри економіки - цю посаду отримала Юлія Свириденко, в минулому заступниця голови Офісу Президента.