На Дніпропетровщині з гуртожитку виселять понад 30 родин [ Редактировать ]
Із речами на вихід. На Дніпропетровщині з гуртожитку, який належить Новомосковському аграрному коледжу, виселяють понад 30 родин. Начебто через збитковість його утримання. Іти людям нікуди. Аби не залишитися на вулиці, ті почали писати в усі інстанції - депутатам, урядовцям та до прокуратури. Чи почули людей? Дивіться далі.
Доброго дня. Проходьте, будь ласка. Я проживаю з двома неповнолітніми - 11 і п'ятий клас.
Пані Лідія живе з дітьми у цьому гуртожитку шість років. Переїхала до Новомосковська з Херсонщини. Влаштувалася на роботу, зняла кімнату - 34 квадрати.
Лідія Прощенко, мешканка гуртожитку:
Комунальні платежі платимо своєчасно, платимо на коледж. З боргами питань немає.
За оренду Лідія платить щомісяця тисячу 200 гривень.
Повністю все. Від ремонту, двері, вікна. Все. В кімнати електрику проводили. Труби на водопостачання.
Тепер жінку з дітьми та ще з тридцятьма родинами виселяють. Оголошення з проханням звільнити кімнати розіслали на початку вересня. Гуртожиток належить місцевому аграрному коледжу.
Комендант гуртожитку каже, так, мовляв, борються з боржниками.
Олена Маруседченко, комендант гуртожитку:
У нас один боржник, який утік отсюда, в якого був борг 60 тисяч, ще один боржник у нас тут є - долг 40 тисяч.
Та й сам коледж у боргах - розповідає директор Юрій Рудаков. У них на балансі три гуртожитки. У двох живуть студенти й працівники, у третьому - кімнати віддали в оренду.
Юрій Рудаков, директор Новомосковського коледжу Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету:
У мене один договір з електропостачання, з водопостачальниками і з газопостачальниками. Один договір на всі гуртожитки. Тих коштів, які вони вносять, ці 30 родин, тих коштів не вистачає повністю погасити заборгованість за всі гуртожитки.
Єдиний вихід - виселення. Саме така позиція керівництва коледжу змусила людей оббивати пороги чиновників.
Ганна Шарміна, мешканка гуртожитку:
Ми написали колективні звернення, на міністерство освіти, на Дніпропетровську прокуратуру, на Новомосковську місцеву прокуратуру, на ректора аграрного університету, ми написали на губернатора.
До вирішення проблеми долучилася міська влада. Там кажуть - у міста зараз немає вільного житла, але вони готові взяти гуртожиток на баланс.
Сергій Рєзнік, міський голова Новомосковська:
Звичайно для цього повинні бути окремі обставини, яких потрібно дотриматися. Але ми не виключаємо цю можливість, що ми можемо прийняти гуртожиток в міську власність.
Втім, у коледжі зараз не до перемов. Заклад можуть взагалі закрити через недотримання протипожежної безпеки. Наразі тривають судові розгляди.
Юлія Мартиненко, юристка Новомосковського коледжу Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету:
Ми подали апеляцію, ми ж не хочемо залишити наших працівників без роботи, не хочемо залишити наших студентів без освіти, не можна людей залишати без житла. Це у нас така скрутна ситуація. Нам на все потрібно 2,5 мільйони гривень.
Як не опинитися на вулиці взимку? Питання для мешканців гуртожитку залишається відкритим. Люди чекають відповіді на свої звернення.
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