СБУ викрила хакерів угруповання "Армагеддон" [ Редактировать ]
СБУ викрила хакерів угруповання "Армагеддон", які вчинили понад п'ять тисяч атак. Ними виявилися офіцери так званого "кримського ФСБ", а також зрадники, які перейшли на бік ворога під час окупації півострова. У спецслужбі кажуть - усіх встановили поіменно.
А також перехопили їхні розмови та отримали інші неспростовні докази причетності до атак. П'ятьом хакерам "Армагеддону" заочно оголосили підозру за статтею "державна зрада".
Ілля Вітюк, керівник департаменту кібербезпеки СБУ:
Основними цілями зловмисників були: контроль над об'єктами критичної інфраструктури (електростанції, системи тепло- та водопостачання); викрадення та збір розвідувальних даних, у тому числі інформації з обмеженим доступом (сектор безпеки та оборони; державні установи); проведення акцій інформаційно-психологічного впливу та блокування інформаційних систем.
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