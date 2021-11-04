СБУ викрила хакерів угруповання "Армагеддон", які вчинили понад п'ять тисяч атак. Ними виявилися офіцери так званого "кримського ФСБ", а також зрадники, які перейшли на бік ворога під час окупації півострова. У спецслужбі кажуть - усіх встановили поіменно.

А також перехопили їхні розмови та отримали інші неспростовні докази причетності до атак. П'ятьом хакерам "Армагеддону" заочно оголосили підозру за статтею "державна зрада".

Ілля Вітюк, керівник департаменту кібербезпеки СБУ: