Війна на Донбасі: армійці тренують бойових навичок за кілька кілометрів від лінії зіткнення [ Редактировать ]
Ну й, власне, чим сьогодні жила армія на фронті? Скільки Обстрілів пережили наші бійці? І чи доводилося їм відкривати вогонь у відповідь? На передових позиціях побував Руслан Смєщук.
Бачимо їхні позиції плюс-мінус, бачимо звідки стріляють.
Один із передових армійських опорників на Луганщині. Через густий туман зростає небезпека підходу ворожих груп до лінії фронту. Особливо вночі. Але бійці спокійні. Запевняють: усе під контролем.
Позивний "Ромбік", військовослужбовець ЗСУ:
Видимість вночі була нульовою, що в тепловізори, що в нічники, що в арчера - почті не було видно. Нічого. У нас освітітельні сигналки, міни світові стоять по периметру - корочше вони до нас не дойдуть. А якщо дойдуть хлопці їм дадуть адекватну відсіч.
Зброю військовики завжди тримають напоготові.
Кулеметникові Івану - двадцять три. Це його перший контракт. Але на передовій він не новачок. Каже: як уперше потрапив на нульові позиції, особливо нервувався саме в таку погоду.
Іван, військовослужбовець ЗСУ:
Звикається. Перший раз приїхав - і було страшно, типу непривично, не знаешь куди заїхав. А тепер, з часом звикаєш. До того шуму, до цього всього. Легше аніж на гражданке.
Бо на фронті, - кажуть вояки, - усе зрозуміло: тут - свої, там - вороги.
А поки одні тримають оборону на передовій, інші - усього за кілька кілометрів від лінії зіткнення - відпрацьовують бойові навички. Це інженери-сапери - і без них не проводять жодної військової операції. Напередодні свого професійного свята вони влаштували змагання.
Хватають міни, бігуть, а потім повзуть.
Звісно, навчання відрізняються від реальної роботи із мінами - але набутий досвід у війську знадобиться.
Юрій, військовослужбовець ЗСУ:
Зараз на час - а там все більш треба скрито, професійніше. Набагато складніше в дії, але щоб нормально все получалося треба більше тренуватися і все буде добре виходити.
Цим хлопцям доводиться мати справу зі справжнім смертоносним залізом.
Руслан, військовослужбовець ЗСУ:
Не так давно противником були застосовані протипіхотні міни ПОМС2. За одну годину біля 20 таких мін, були закинуті на наші позиції. Тому прийшлося чотири з цих мін сапери знешкодили, решта вони самознищуються.
Ці міни заборонені низкою міжнародних конвенцій. Та це не заважає ворогу періодично закидувати їх на армійські позиції.
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Через густий туман зростає небезпека підходу ворожих груп до лінії фронту. Особливо вночі. Але бійці спокійні. Запевняють: усе під контролем.
Але куди від негоди подітися - зараз тут затягнули дрібні, але постійні дощі. Тож до кінця тижня передова перетвориться на суцільне болото.
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