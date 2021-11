Космическая рентгеновская обсерватория "Чандра", которая принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сделала кадр туманности IC 443. Она является остатком сверхновой в созвездии Близнецы. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте обсерватории "Чандр".

Туманность является остатками обломков вследствие взрыва сверхновой, который произошел около 10 тысяч лет назад.

It's #JellyfishDay! The #Jellyfish Nebula, also known as IC 443, is located about 5,000 light years from Earth in the constellation Gemini. This intriguing cloud of debris is the remnant of a supernova explosion that occurred in our galaxy more than 10,000 years ago. pic.twitter.com/tu4CZq6kWb