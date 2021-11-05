Литва будує загорожу на кордоні з Білоруссю [ Редактировать ]
Залізний паркан із колючим дротом на кордоні з Білоруссю почала зводити Литва. Загорожа заввишки 3,5 метри протягнеться на півтисячі клометрів і буде оснащена колючим дротом.
На це будівництво уряд Литви виділив понад 150 мільйонів євро. Паркан має зупинити потік мігрантів із Білорусі.
У ЄС неодноразово наголошували - режим Лукашенка штучно створює міграційну кризу на кордоні з Литвою, Латвією та Польщею у відповідь на санкції проти Мінська.
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Група біженців із Сомалі - під опікою польських лікарів. Люди щойно перетнули кордон Польщі з Білоруссю і потребують негайної медичної допомоги. У всіх мігрантів симптоми сильного переохолодження, вони не відчувають кінцівок.
Якщо мігранта затримали після незаконного перетину кордону, його негайно змусять залишити територію країни.
Таке рішення урядовці ухвалили після того, як на вихідних нелегали з білоруського боку намагалися силоміць потрапити на територію Польщі, кидали у прикордонників палиці та каміння.