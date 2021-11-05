Залізний паркан із колючим дротом на кордоні з Білоруссю почала зводити Литва. Загорожа заввишки 3,5 метри протягнеться на півтисячі клометрів і буде оснащена колючим дротом.

На це будівництво уряд Литви виділив понад 150 мільйонів євро. Паркан має зупинити потік мігрантів із Білорусі.

У ЄС неодноразово наголошували - режим Лукашенка штучно створює міграційну кризу на кордоні з Литвою, Латвією та Польщею у відповідь на санкції проти Мінська.