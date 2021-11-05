На високу посаду у Ватикані вперше призначили жінку. Сестра Рафаелла Петріні стала генеральним секретарем губернаторства.

До її повноважень входить нагляд за адміністрацією Ватикану, а також за музеями, поштовими відділеннями, монетним двором і поліцією.

Призначив її сам Папа Римський Франциск. Мовляв, хоче, щоб жінки відігравали важливішу роль у римо-католицькій церкві.