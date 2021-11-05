У світі напередодні зафіксували понад пів мільйона заражень Ковідом. Близько 7,5 тисяч людей померли від ускладнень. Серед держав із найбільшим денним приростом - США, Росія і Велика Британія.

Спалах коронавірусу фіксують і в Китаї. Людей просять НЕ виїжджати за межі країни без нагальної потреби. У США нещодавно дозволили щепити дітей віком від 5 до 11 років.

У Нью-Йорку навіть платитимуть по 100 доларів за укол. А от у Латвії грошову компенсацію пропонуватимуть дорослим у разі ускладнень після вакцинації.