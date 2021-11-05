У Нью-Йорку людям платитимуть по $100 за вакцинацію [ Редактировать ]
У світі напередодні зафіксували понад пів мільйона заражень Ковідом. Близько 7,5 тисяч людей померли від ускладнень. Серед держав із найбільшим денним приростом - США, Росія і Велика Британія.
Спалах коронавірусу фіксують і в Китаї. Людей просять НЕ виїжджати за межі країни без нагальної потреби. У США нещодавно дозволили щепити дітей віком від 5 до 11 років.
У Нью-Йорку навіть платитимуть по 100 доларів за укол. А от у Латвії грошову компенсацію пропонуватимуть дорослим у разі ускладнень після вакцинації.
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У червоній зоні карантину - 15 регіонів і столиця. Щодо темпів імунізації, то повністю щеплені понад 7,5 мільйонів українців.
Загалом напередодні на планеті на коронавірус захворіло майже 500 тисяч людей, 8 тисяч - померли.
Ушпиталили майже 5 тисяч хворих. Найстрімкіше коронавірус поширюється на Дніпропетровщині, Одещині, Харківщині та в столиці.
Ушпиталили майже 6 тисяч хворих. Найстрімкіше коронавірус поширюється у столиці, на Дніпропетровщині, Одещині й Запоріжжі.
Бустерний укол пропонують зробити через півроку після повного курсу вакцинації.