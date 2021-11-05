Сторічного Йозефа Шютца звинувачують у смерті 3,5 тисячі людей [ Редактировать ]
Без терміну давності. У Німеччині судять колишнього охоронця концтабору Заксенхаузен. У чому звинувачують сторічного Йозефа Шютца? І яке покарання йому загрожує? Тетяна Логунова розкаже.
На всіх засіданнях він ховає обличчя від телекамер та присутніх у залі. Попри солідний вік чоловікові нещодавно виповнилося 100 років - Йозефа Шютца визнали таким, хто здатен відповідати перед судом.
Колишнього охоронця концтабору Заксенгаузен обвинувачують у причетності до масового вбивства в'язнів. Цифра, оголошена у залі суду, шокує. Йдеться, щонайменше, про 3,5 тисячі людей.
Ефраїм Зурофф, директор Центру Сімона Візенталя:
Ці судові процеси мали відбудитися багато років тому. Але краще пізно, ніж ніколи. У певному сенсі, це означає, що німецька правова система не спрацювала належним чином. Ми знаємо, що багато нацистських злочинців уникли покарання або отримали смішні вироки. Тому такі суди дуже важливі.
У Заксенгаузені Шютц служив три роки. За даними обвинувачення, він знав про масові вбивства євреїв, ромів і радянських військовополонених. Імовірно навіть, брав у них безпосередню участь. У цьому випадку німецький закон дозволяє визнати його винним у співучасті в убивствах. Навіть, якщо через стільки років, не вдасться встановити особисту ступінь провини.
Йозеф Шютц на засіданнях переважно мовчить. Він лише раз узяв слово і сказав, що ні в чому не винен. Мовляв, у Заксенгаузені справді служив, але й гадки не мав, що там роблять із ув'язненими. І взагалі, він уже погано пам'ятає події тих років.
На кожному судовому засіданні присутні колишні в'язні концтабору і родичі тих, хто там загинув. Приїжджають із Ізраїлю, Перу, Польщі, Франції і Нідерландів. Антуан Грумбах втратив у Заксенгаузені батька.
Антуан Грумбах, родич убитого в'язня концтабору "Заксенгаузен":
Емоції переповнюють. Мені важко говорити, не можу. Я чекав на це вісімдесят років.
Свій вирок суд оголосить у січні. Зважаючи на вік Шютца, навряд чи його відправлять відбувати покарання за ґрати. Але вже саме визнання чоловіка винним матиме символічне значення.
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На всіх засіданнях він ховає обличчя від телекамер та присутніх у залі. Попри солідний вік чоловікові нещодавно виповнилося 100 років - Йозефа Шютца визнали таким, хто здатен відповідати перед судом.
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