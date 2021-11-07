Маленькому Алексею из Ривненской области нужна срочная помощь. У ребенка обнаружили страшный диагноз - спинальная мышечная атрофия (СМА).

"С 4 месяца жизни Алексея было замечено, что ребенок имеет слабые движения руками и ногами, отсутствовала опора на ноги. Но все списывалось на то, что нужно часы и движения начать развиваться. В 6 месяцев мы обращались к районному невропатологу. Но ничего подозрительного он не заметил", - говорят родные маленького Алексея.

В сентября 2021 года родители обратились в областную больницу Ривного к детскому невропатологу на консультацию.

"У нас взяли образец для ДНК анализа. И отправили в лабораторию INVITAE Сан-Франциско, чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения по поводу наличия СМА. 3 ноября пришел результат ДНК анализа, и он положителен", - отмечают родные ребенка.

В понедельник, 8 ноября, в Киеве малышу будут определять тип СМА. Родные маленького Алексея из Ривненской области просят о помощи, ведь лечение от СМА дорогостоящее и не подъемное для семьи.

СМА – это спинально-мышечная атрофия – тяжелое нервно-мышечное заболевание, которое очень быстро прогрессирует: со временем люди лишаются возможности сидеть, стоять, двигаться, глотать и дышать. Однако интеллект полностью сохраняется. Дети, у которых заболевание проявилось еще в младенчестве, без лечения не доживают до двух лет.

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