Вже за місяць через цифровий додаток "Дія" можна буде оформити пенсію та субсидію. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

У подальшому ми будемо використовувати "Дію" для отримання субсидій, для пенсій. Це послуги, які ми будемо запускати наприкінці цього місяця, на початку наступного. У нас усе вже в тестуванні знаходиться. Вся країна буде покрита... Ми працюємо над послугами для людей різного віку, статусу, ролі. Ми взагалі хочемо, щоб 100% послуг до 2023 року були повністю в "Дії" - на порталі, в додатку, щоб люди могли отримувати в кілька кліків.

Міністр нагадав, що на цьому тижні Верховна Рада ухвалила законопроєкт про зміну місця реєстрації, і з 1 грудня 2021 року, коли він набуде чинності, українці зможуть отримати пенсію чи субсидію без прив'язки до місця проживання.

І якщо подивитися на прописку, зміна місце реєстрації. Це сьогодні найпопулярніша послуга в нашій країні.Тепер не потрібно буде чекати місяць, щоб прописатися, хлопцям-чоловікам не потрібно буде ходити у військкомат, де тижні втрачаєш часу. Ти зможе все зробити або онлайн або через ЦНАП... Коли ми працюємо над електронними сервісами, ми спрощуємо сам процес отримання послуг у ЦНАПАх.

Доведення до ладу ковід-сертифікатів у "Дії", електронна зміна місця реєстрації, і онлайн-отримання субсидії та пенсії наразі є пріорітетом Мінцифри, однак незабаром у цифровому додатку з'являться сервіси для ветеранів і опитування.

Ми працює над опитуваннями. Це завдання президента. І він, і уряд, і депутати хочуть отримувати в режимі реального часу думку людей щодо конкретних питань.І це можливість прямої електронної демократії - задавати питання і люди будуть відповідати.. Я думаю, що це буде в грудні, до Нового року, ми запустимо і вже отримаємо результати перших опитувань.

Міністр зазначив, що на сьогодні вже 9,5 мільйонів українців користуються додатком "Дія".