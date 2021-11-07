Суворі карантинні обмеження сприяють популяризації не тільки вакцинації, а й діджиталізації країни. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" розповів віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За два тижні більше, ніж 7 мільйонів українців згенерували ковідні сертифікати. На сьогодні у нас у "Дії" вже 9,5 мільйонів українців, які завантажили, які користуються. Де є деякі проблеми, але ми їх вирішуємо. Вони пов'язані з тим, наприклад, що лікар через своє завантаження некоректно вніс дані. Ми також намагаємося автоматизовано це виправити, тому що зараз іде велике навантаження на лікарів, і ми це завдяки IT-інструментам різним, скриптам певним, виправляємо цю ситуацію. І я думаю, ще десь тиждень-два і буде все працювати, і з точки зору якості даних, і стабільності.

Міністр запевнив, що технологія отримання цифрових "зелених" сертифікатів спростилася, а незабаром "Дія" буде підтягувати "свіжі" сертифікати або ПЛР-тест.

Для того, щоб не турбували лікарів, не писали, не телефонували люди, у яких не відобразився сертифікат, все буде виправлено автоматизовано.... Для нас дуже важлива безпека. Ви казали про те, що можна "Дію підробити. Ми бачимо, що навіть у деяких європейських країнах є проблеми, генеруються сертифікати з якимось там відомими іменами. Всі дані українців є в безпеці, навіть такі інструменти, які "Дія-підпис". Ми шукаємо безпечні шляхи, щоб ковід-сертифікат генерувався без "Дія-підпис".

Нагадаємо, що очільник Мінцифри Михайло Федоров запропонував незвичайне покарання хакеру-самоучці, який підробив "Дію".