Війна на Донбасі: українські військові підсилюють позиції та укріплення [ Редактировать ]
Наш кореспондент Руслан Смєщук побував поблизу лінії розмежування. Яка ситуація там нині - дивіться в наступному матеріалі.
Приход щас буде. (Свист - бабах.) Десь Ближче.
Передові армійські позиції неподалік Катеринівки, що на Луганщині. Навпроти - окупований Первомайськ, звідки й стріляють. А ще поряд - пункт пропуску на непідконтрольну територію - Золоте. Ось так виглядає черговий мінометний обстріл, так би мовити, із "середини".
Такі обстріли тут майже через день. Його фільмували самі вояки.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Сейчас, в последнее время, чаще они стали. И до этого были обстрелы, провод нам перебили, свет. Они активизировались и ПОМки кидают, другую позицию поджигали.
Часто, майже щоразу, таким обстрілам передує поява ворожих дронів-розвідників та коригувальників.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Взлетел беспилотник, мы спросили чей? Нам сказали вражеский - и мы начали его сбивать пытаться и начали нас обстреливать 120 минами.
А це вже територія розведення біля пункту пропуску Золоте. Уперше за багато місяців, навіть цей порівняно стабільний напрямок, став мішенню.
Олексій Гаркуша, представник спостережної місії СЦКК:
Було зафіксовано прильоти 19 мін калібру 82 мм. В тому числі були пошкодженні фортифікаційні споруди КПВВ Золоте. Три міни - було зафіксовано влучання в КПВВ.
А це Лопаскине. Невелике селище під непідконтрольним Слов'яносербськом, що на березі Сіверського Дінця, вздовж якого проходить лінія фронту. Останні три роки тут було тихо.
Василь, військовослужбовець збройних сил України:
Так вони з безпілотника фотографували та розвідували інформацію, де знаходиться техніка, де знаходиться особовий склад, де КСП. І також були спроби збросити саморобні вибухові речовини.
Тож тепер тут підсилили позиції та укріплення.
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Двічі противник застосував зброю забороненого калібру. Стріляли з гранатометів різних систем неподалік Павлополя, Луганського та Пісків.
Напередодні, також з мінометів - ворог обстріляв КПВВ "Золоте" та пошкодив захисні споруди пункту пропуску.
Ворог атакував з мінометів забороненого калібру. Загалом напередодні найманці дев'ять разів відкривали вогонь по наших позиціях.
Через густий туман зростає небезпека підходу ворожих груп до лінії фронту. Особливо вночі. Але бійці спокійні. Запевняють: усе під контролем.
Але куди від негоди подітися - зараз тут затягнули дрібні, але постійні дощі. Тож до кінця тижня передова перетвориться на суцільне болото.