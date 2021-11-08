В Минздраве сделали долгожданное заявление о противопоказаниях к вакцинации [ Редактировать ]
Граждане Украины, которые имеют противопоказания к вакцинации от коронавирусной инфекции, смогут получить соответствующую справку у семейного врача. Форму нового документа утвердили в Министерстве здравоохранения.
Справка № 028-1 / о будет нужна украинцам, которые обязательно должны иммунизироваться по месту работы (работники учебных заведений), однако у них есть какие-то противопоказания к вакцинации. Документ направлен на то, чтобы сотрудника не отстраняли от работы за непрохождение вакцинации.
Отмечается, что форма № 028-1/о официально заполняется на основании медицинских записей о здоровье пациентов. Также были предоставлены все необходимые разъяснительные инструкции для корректного заполнения документов. Известно, что такая справка должна содержать в себе данные о сроке действия противопоказаний.
Читайте также, по состоянию на 8 ноября в Украине полный курс вакцинации завершили более четверти населения страны. Также почти 40% украинцев вакцинированы одной дозой. Лидером по охвату прививками остается город Киев, где 57% жителей уже получили одну дозу и 45,7% - завершили курс вакцинации.
Кроме того, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам, будет расширен.
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