Зробити щеплення адміністрація Байдена змушує не тільки туристів, а й власних громадян. Зокрема, оголосили обов'язковою вакцинацію співробітників всіх приватних компаній, де працює від ста людей. Але несподівано щодо цього рішення - гучний конфлікт. Суд вирішив, що це… протизаконно. Що ж не так? І що робитиме Білий дім? Дмитро Анопченко розібрався у проблемі.

За даними медиків, США - досі на першому місці за кількістю заражень і смертей від коронавірусу. Тих, хто інфікувався, - понад 45 мільйонів, померлих (із початку пандемії) - вже понад 740 тисяч. Вакцини зараз у кожній аптеці доступні й безкоштовні, але досі кількість тих, хто їх отримав, не дотягує до сімдесяти відсотків. Третина населення без щеплень - це насправді багато.

Миритися з цим Байден не захотів. Розпорядився: зробити щеплення обов'язковим для держслужбовців (а у Штатах це не тільки чиновники, а ще й вчителі та лікарі). Для військових (їх звільнятимуть із армії, якщо відмовляться). І навіть для приватного бізнесу - всіх, хто працює в компаніях, де більше ніж сто співробітників. А це 84 мільйони американців.

-Це неприпустимо високий відсоток тих, хто досі невакцинований! Це надважливо! Нам потрібен прогрес!

Але якщо військові змирилися (наказ є наказ); ті, хто працює на державу - на протести виходили, але все одно змінити нічого не можуть (роби щеплення або звільняйся); то великий бізнес подав до суду. Представники одразу кількох штатів - Техасу, Луїзіани, Міссісіпі, Південної Кароліни та Юти звернулися із колективним позовом.

І Феміда стала на їхній бік. Апеляційний суд призупинив дію цих правил щодо працівників приватних компаній. Мовляв, це порушення законодавства і Конституції - не має президент права це регулювати.

А це всю політику команди Байдена ставить під удар. Згідно з нею, в країні вже дітей від 5 до 11 років почали вакцинувати. А тут - для більше ніж вісімдесяти мільйонів дорослих суд зробив послаблення!

Радник президента терміново вийшов в ефір CBS NEWS із роз'ясненням.

Седрік Річмонд, старший радник Президента США:

Ми переконані, що діємо законно. Від Ковіду помирають 13 тисяч американців щодня. І коли ви йдете на роботу, маєте бути впевнені, що це безпечно. Тому й потрібен "вакцинний мандат". І в нас вистачило волі його запровадити.

Тож Білий дім тепер намагатиметься це судове рішення оскаржити. А вимоги будуть із кожним днем лише посилювати, невакцинованих почнуть обмежувати дедалі більше - навіть попри спротив частини суспільства.