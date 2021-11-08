Що готуються масштабні провокації, польські силовики зрозуміли ще кілька днів тому.

Надзвичайна ситуація на польському кордоні. Тисячі мігрантів намагалися силоміць прорвати європейський рубіж. Караван нелегалів зранку рушив до переходу в Кузниці - і разом з білоруськими прикордонниками влаштували там штурм. Різали колючий дріт ножицями, кидали в польських прикордонників каміння. Щоправда, у відповідь отримали порцію сльозогінного газу. І спроба зазнала фіаско.

У Варшаві терміново скликали екстрену нараду й оголосили бойову готовність. Мобілізуватися закликали і чоловіків з прикордонних воєводств. В країні переконані, режим Лукашенка вдасться до провокацій знову. Війська до рубежу також стягує і Литва. Про хвилю міграційної загрози більше розкаже Олена Абрамович.

Що готуються масштабні провокації, польські силовики зрозуміли ще кілька днів тому. У четвер міністр оборони Польщі опублікував фото білоруських прикордонників із ножицями по металу біля паркану з колючого дроту, який нещодавно встановила Польща.

Маріуш Блащак, міністр оборони Польщі:

Такі прикордонні ситуації є звичним явищем. Криза на кордоні спричинена режимом Лукашенка. Білоруси щодня вдаються до провокацій та відтісняють мігрантів на польський бік.

Прикордонна служба Польщі, тим часом, оприлюднила відео, де видно, як білоруські прикордонники штовхають мігрантів на польський паркан.

У суботу білоруські журналісти стали писати, що мігранти почали групуватись у Мінську. І вже в неділю вулиці білоруської столиці були порожні. А в напрямку Польщі утворилися затори з таксі, що везли людей до кордону. Штурм розпочався в понеділок.

Польський паркан мігранти прорізали ножицями по металу, намагалися палицями відігнати прикордонників, ті ж розпилювали сльозогінний газ та утворили живий паркан.

Мігранти вигукують "Німеччина!", бо не планують затримуватись у Польщі. Та згідно з європейським законодавством, відповідальність за мігрантів несе саме та країна, куди вони потрапили спочатку. Тому Варшава і зводить сталевий 5-метровий паркан.

Маріуш Камінський, міністр внутрішніх справ Польщі:

Паркан, який ми встановимо на кордоні з Білоруссю, - це символ рішучості обмежити масову нелегальну міграцію на території нашої країни. Але важливо розуміти - вона виникла не природним шляхом. Ми маємо справу з елементами гібридної війни з боку білоруського режиму.

Прем'єр-міністр Польщі заявив - силовики готові стримати цю атаку. Після кризового засідання уряду на допомогу прикордонникам направили війська територіальної оборони. Занепокоєність ситуацією висловили в НАТО й закликали Білорусь поважати міжнародне право. А в ЄС пригрозили Лукашенку новими санкціями.

Адальбер Янц, речник Єврокомісії:

Це відчайдушна спроба режиму Лукашенка використати людей як інструмент для дестабілізації Європейського Союзу. Ми продовжуємо роботу щодо модифікації санкційного режиму проти Білорусі з огляду на нові загрози, зокрема використання мігрантів у власних інтересах.

Про які саме санкції йдеться, в Єврокомісії не уточнили. Прохання Польщі, Литви та Латвії не надавати "Білоруським авіалініям" у користування літаки повної підтримки серед країн членів не мало. Лукашенко ж нещодавно оголосив про збільшення кількості прямих авіарейсів із Близького Сходу до Білорусі.