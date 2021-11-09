П'ятеро співробітників, які були на роботі, вбереглися дивом.

П'ять порушень ворогом режиму тиші зафіксовано на фронті минулої доби. Одне з них - із застосуванням забороненої зброї. Неподалік Водяного незаконні збройні формування відкривали вогонь із великокаліберних кулеметів та мінометів 120-го калібру. На ворожі атаки українське військо відкривало вогонь у відповідь. Втрат серед наших захисників немає.

Чому і навіщо ворог нищить об'єкти критичної інфраструктури? Відповісти на це питання не можуть ані військові, ані мирні люди. Це - територія і споруди Попаснянського водоканалу. Його філія розташована в селищі Світличному, неподалік від лінії розмежування. Вороги вдарили сюди зі ствольної артилерії.

Сергій Холод, начальник департаменту КП "Попаснянський водоканал":

Стреляют постоянно в одно и тоже место, никакой ошибки, координати видно есть и туда они будь-здоров и давай…

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

Это все было расчитано на мирное население, потому что стреляли 120-м калибром. Оно просто в уме не укладывается, почему все так произошло. Вся задача их была - нанести побольше урон для населенного пункта.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені будівлі й техніка. Перебиті лінії електроживлення. Люди нарахували зо півтора десятка снарядів, що вибухнули на території підприємства. Зруйновано приміщення хіміко-бактеріологічної лабораторії, в якій перевіряли якість води.

Анна Старовойтенко, інженер хіміко-бактеріологічної лабораторії:

Ужас, это то, что мы увидели. У нас уже такое было в пятнадцатом году. Потом не было таких обстрелов и вот опять. Каждый раз страдает наша лаборатория, потому что у нас уже два раза выпадали рамы, выпадали стекла. Все это ставили по-новой, крышу нам поменяли, ну, и вот опять. Вот огромнейшая дыра, обвалилась плита, побило технику, побило стекла. В двух машинах, которые были, стекла повилетали.

Ворожий обстріл трапився посеред дня. Тож п'ятеро співробітників, які були на роботі, вбереглися дивом.

Сергій Холод, начальник департаменту КП "Попаснянський водоканал":

Оно ж когда такое случается, то вы же не поймете, куда даже бежать. Вы представляете сколько прилетов было вот даже сюда? Семь!

Працівники водоканалу кажуть - здоровим глуздом логіку ворога не осягнути. Він нищить об'єкт, який забезпечує водою в тому числі й тимчасово окуповану територію. Українська сторона у тристоронній контактній групі закликала місію ОБСЄ відреагувати на злочин, який може призвести до гуманітарної катастрофи в цьому регіоні.