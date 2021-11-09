У вирішальному поєдинку наш спортсмен у ринзі зустрівся з 28-річним росіянином, Вадимом Мусаєвим.

Нетривалий відпочинок та підготовка до Олімпіади. До України повернувся Юрій Захарєєв, який напередодні у Сербії виборов золото на чемпіонаті світу з боксу. Відразу після прильоту спортсмен поспілкувався із журналістами та розповів про свої спортивні плани. Більше розкаже Даніїл Снісар.

Рідні та друзі, з квітами й повітряними кульками: в аеропорту "Бориспіль" неабиякий ажіотаж - усі приїхали зустрічати нового чемпіона світу з боксу - Юрія Захарєєва.

Яна, подруга боксера:

Все мы знали, что он будет первым. Это наш чемпион! Город Белгород-Днестровск весь рад!

Сам боксер до зали прильоту виходить під спалахи фотокамер із головним трофеєм - золотою медаллю на грудях. Перед інтерв'ю - фотосесія з друзями та прихильниками.

Юрій Захарєєв, чемпіон світу з боксу у ваговій категорії до 71 кг:

Эмоции отличные! Мы туда ехали за первым местом. Готовились к этому и как видите, хороший результат показали.

Юрій Захарєєв - наймолодший переможець чемпіонату світу з любительского боксу. Уродженцю Одещини - лише 19 років. На турнір їхав уже в статусі дворазового чемпіона Європи серед молоді.

Ігор Юрескул, тренер:

Шли поэтапно: область, Украина, турниры, международные выезды, всемирная гимназиада - самый большой первый старт. Потом первый Чемпионат Европы, второй, потом Чемпионат мира по молодежи и теперь Чемпионат мира взрослый.

Юрій Захарєєв, чемпіон світу:

Мы готовились, мы смотрели соперников. Тренер смотрел и мы с ним отрабатывали это всё, нарабатывали наработки, поехали и под каждого соперника нашли ключик. Я первый, кто в таком возрасте смог поехать и победить. Еще чуть-чуть немножко не ощущается.

До фінального бою в Белграді Юрію довелося перемогти п'ятьох суперників, серед яких двоє - екс-чемпіони світу. У вирішальному поєдинку наш спортсмен у ринзі зустрівся з 28-річним росіянином, Вадимом Мусаєвим. Зрештою судді віддали перемогу нашому спортсмену - одноголосно.

Віктор Андреєнков, президент Федерації боксу Білгород-Дністровського району:

Фантастический результат, потому что в этом году это вторая медаль мирового первенства - первая была весной на молодежном чемпионате мира, +16.05 В первую очередь хочу поблагодарить за помощь Халида Мусаева, президента федерации бокса области, за беспрецендентую поддержку и помощь в подготовке к этому чемпионату, также Федерацию бокса Украины - за организацию в подготовительный период. Ну и конечно же Игоря Юрескула - его тренера.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Юрий Захареев - единственный представитель Украины, кто добился такого успеха на последнем Чемпионате мира, во взрослом - это один из пиков каръеры в любительском боксе. Для жителей Одесской области - это огромная радость и гордость, что наш земляк добился таких успехов.

Після короткого відпочинку вдома Захарєєв знову повернеться до тренувань. У планах Юрія - перемогти вже на Олімпійських іграх-2024, у Франції.