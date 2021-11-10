Нижня палата парламенту Чилі проголосувала за імпічмент президента. Найвищої посади Себастьянові Піньєрі можуть коштувати оборудки, які випливли у міжнародному розслідуванні "Пандора Пейперз". Мова про продаж через офшор гірничої компанії за 152 мільйони доларів. Це сталося 2010 року. Проти політика вже порушили кримінальну справу. Остаточне рішення щодо усунення його з посади тепер має ухвалити сенат.