Нижня палата парламенту Чилі проголосувала за імпічмент президента [ Редактировать ]
Нижня палата парламенту Чилі проголосувала за імпічмент президента. Найвищої посади Себастьянові Піньєрі можуть коштувати оборудки, які випливли у міжнародному розслідуванні "Пандора Пейперз". Мова про продаж через офшор гірничої компанії за 152 мільйони доларів. Це сталося 2010 року. Проти політика вже порушили кримінальну справу. Остаточне рішення щодо усунення його з посади тепер має ухвалити сенат.
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