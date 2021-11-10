В ВОЗ сделали заявление о работе школ во время пандемии. Они являются движущей силой эпидемии.

Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге газете La Vanguardia.

По его словам, нужно начинать вакцинировать детей.

"И на следующем этапе мы будем искать доказательства в вакцинах для детей, поскольку появляется все больше и больше доказательств того, что школы теперь тоже являются движущей силой эпидемии", - заявил Клюге.

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Кроме того, средний возраст вакцинированных от коронавирусной инфекции на территории Украины колеблется между 20 и 40 годами. В стране 1174 медицинских учреждения имеют договоры с Национальной службой здоровья Украины.

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