Україна та Штати підпишуть Хартію про стратегічне партнерство [ Редактировать ]
Другий візит - міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Штатів. Там у ці хвилини мають підписати Хартію щодо стратегічного партнерства.
Що в документі? І які ще питання на переговорах? Дмитро Анопченко готовий розповісти всі деталі.
Почну з того, що відбувається просто в ці хвилини. Тут, у Держдепартаменті, буквально щойно - о восьмій вечора за Києвом - стартувала зустріч Держсекретаря Блінкена з Дмитром Кулебою. Триватиме вона приблизно годину, далі - підписання Хартії про стратегічне партнерство.
Від самого ранку тут погоджували деталі документа, який, за словами вітчизняних дипломатів, на найближчі 10 років чітко визначить, як розвиватимуться відносини Києва й Вашингтона. За всієї безсумнівної підтримки, яку Україна має в Штатах, все одно не вистачало формальної домовленості. Документа, в якому б чорним по білому розписали й умови оборонної співпраці, й деталі щодо допомоги в протистоянні з Росією. І саме такою формальною домовленістю і стане Хартія. Прилетівши до Вашингтона напередодні пізно ввечері, Дмитро Кулеба прокоментував деталі пресі.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Хартія - це про стратегію, про те, куди ми ведемо українсько-американські відносини, про безпекові програми, які ми маємо зі Сполученими Штатами. Це про сьогодні - як ми тут і тепер зміцнюємо обороноздатність України.
Востаннє документ такого рівня Вашингтон і Київ підписували ще 2008 року. Комісія зі стратегічного партнерства взагалі тривалий час не збиралась. Отже, зараз, по суті, реанімують механізм для прямих контактів між українськими урядовцями та їхніми американськими візаві, і між двома міністрами. А це може знадобитися передусім через війну на Донбасі. Відповідаючи на пряме запитання, Кулеба заявив, що із Вашингтоном в поглядах на ситуацію розбіжностей немає.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
У нас дуже виважена позиція: ми не плануємо нікого провокувати і робити те, що слугуватиме виправданням для російської ескалації. Уздовж українського кордону, на Донбасі, в Криму, в Білорусі, сформовані точки напруження, і будь-якої миті їх можуть активувати. Наше завдання - запобігти цьому
А ще тут, у Вашингтоні, українська делегація порушуватиме питання щодо другого "Північного потоку". Кажуть, саме зараз з'явилась нагода до цієї теми повернутися. Коли Байден і Меркель домовлялися, що Вашингтон дасть добудувати російську трубу і не запроваджуватиме нових санкцій, від обох політиків пролунав меседж: ця домовленість діятиме, якщо Росія не використовуватиме газогін проти інших країн і він залишатиметься суто економічним проєктом.
Ну і от тепер у Києві заявляють (і це звучить сьогодні на всіх рівнях, і у Вашингтоні), що газова криза - штучна, що це - цитую міністра – "енергетична війна". А отже, і домовленості щодо газогону потрібно переглянути. Тож і підписання Хартії відбудеться ось-ось - і тоді ж і Тоні Блінкен окреслить свою позицію (і позицію Сполучених Штатів) щодо всіх цих питань.
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