На тих, хто не встигне, чекають величезні штрафи.

Кінець атракціону щедрості. Менше ніж 3 години залишилося, щоб оформити авто на іноземних номерах за пільговими правилами. І вже завтра водії "євроблях" платитимуть повну суму за розмитнення. А на тих, хто не встигне, чекають величезні штрафи.

На митний пост навідався Василь Богайчик і готовий розказати, чи були черги з охочих розмитнити "євробляхи"?

Борис, власник автомобіля на європейських номерах:

Я вообще думал, что растаможку продлили, мне так сказали, из-за этого я тянул её до января месяца.

А пізніше з новин дізнався, що кінець пільг уже завтра. Тоді ж помчав оформлювати автомобіль. І таких, як Борис, сьогодні на Київській митниці десятки. Відранку тут жвавий рух. Водії хочуть, як то кажуть, встигнути стрибнути в останній вагон.

Борис, власник автомобіля на європейських номерах:

Я не переживал абсолютно, если честно. Просто что. Если честнее, так выгодней кататься. Ни штрафы не приходят, ничего абсолюнто.

Тож авто Бориса сьогодні ще можна розмитнити з пільговими знижками. І ось до машини крокує інспектор і розпочинає перевірку. А власник тим часом підраховує витрати.

Борис, власник автомобіля на європейських номерах:

Снятие с учета - 250 евро, 23 - на таможные, 8.800 - штрафы на границе и 500 - сертификация. Взятки считать?

І якщо черг майже немає, то напередодні, кажуть митники, був ажіотаж.

Сергій Шуть, заступник начальника управління організації митного контролю Київської митниці:

Вчора було дуже багато автомобілів, даже черга була до Берестейської, стояли в черзі, щоб заїхати зону митного контролю, тут взагалі не було місця, де поставити автомобіль.

Тож за день оформили пів тисячі автівок, і це вдесятеро більше, ніж зазвичай. А відзавтра тих, хто сьогодні не встиг розмитнити авто зі знижкою або не повернув його до Європи, штрафуватимуть!

Ростислав Кравець, юрист:

На місці повинні будуть скласти штраф в розмірі 8,5 тис гривень на особу, яка керує, і в подальшому передати штраф ще до суду щодо стягнення оцих 170 тис гривень.

І після цього відповідальність не зникає. Автомобіль однаково доведеться або розмитнити, або вивезти до Європи.

Данило Гетманцев, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики:

Хоча ще залишається до лютого місяця можливість для учасників ООС для розмитнення автомобіля.

Для власників "євроблях" це було вже третім відтермінуванням. Водії неодноразово пікетували Верховну Раду. І депутати певний час ішли їм на поступки. Але вічно це тривати не могло.

Данило Гетманцев, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики:

Жодних компромісів не буде, ми з вами повинні розуміти, що закон повинен бути один для всіх. Цей компроміс, цей пільговий період, для нас вдався дуже складно, багато хто був проти.

Водії ще мають час до опівночі, щоб подати декларацію за пільговими правилами. Навіть якщо машину не встигнуть оглянути сьогодні, то процедуру на митниці проведуть завтра. Головне, щоб у заявці була зазначена сьогоднішня дата - 10 листопада.