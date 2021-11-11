Черкаська область уже від завтра перейде до "червоної" зони. За останній тиждень показник захворюваності тут стрімко зріс. Профільні медичні заклади для ковідних пацієнтів уже працюють на межі, а рівень смертності не зменшується.

У чому причина й чи готова область до суворого карантину? Розкаже Станіслав Кухарчук.

Ані хвилини спокою - в такому режимі нині працює ковідне відділення Черкаської міської інфекційної лікарні. Тут майже двісті пацієнтів, і всі в тяжкому стані. Більшість хворих або під'єднані до апаратів ШВЛ, або в кисневих масках.

Пан Микола на лікарняному ліжку вже третій тиждень. Його стан медикам вдалося стабілізувати, але без кисню чоловік довго не витримає.

Микола Сидоренко, пацієнт ковідного відділення Черкаської міської інфекційної лікарні:

Зараз дуже слаба сатурація і без кисню я не можу.

Та лікарів не так бентежить кількість пацієнтів, як високий рівень смертності. Чи не щодня лише на Черкащині від Ковіду помирає до трьох десятків людей. За минулу добу лише в Черкасах чотирнадцять смертельних випадків. Медики кажуть, головна причина - це ускладнення, які дає агресивний штам вірусу Дельта.

Віталій Назаров, лікар ковідного відділення Черкаської міської інфекційної лікарні:

Це іде тромбоутворення в організмі, передбачити ці тромбоутворення не можливо. Людина може чхнути чи кашлянути, тромб відривається.

Та порожніми ліжка надовго не залишаються. З кожним днем профільні відділення перетворюються на справжній конвеєр.

Світлана Волгіна, директорка Черкаської міської інфекційної лікарні:

Двічі потреба більша на госпіталізацію, двічі потреба більша на інтенсивну терапію і зараз в обох відділеннях інтенсивної терапії, де можуть знаходитись такі пацієнти, на шість ліжок - пацієнтів втричі більше.

Черкащина - одна з небагатьох областей, яка ще залишалась у помаранчевій зоні, та, схоже, і її час настав. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки напередодні ухвалила - з 12 листопада перевести область до "червоної" зони.

Олександр Скічко, голова Черкаської обласної державної адміністрації:

Що це означає - це означає, що в нас будуть введені додаткові обмеження. Буде заборона діяльності торговельних центрів, не продуктових ринків, кінотеатрів, театрів, заборона масових заходів.

Утім, для щеплених, життя майже не зміниться, як і для закладів, де 100 відсотків працівників імунізовані проти Ковіду.