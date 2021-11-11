В Украине расширили "желтую" зону карантина [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Украине расширилась "желтая" зона карантина. Как сообщает пресс-служба Минздрава, сейчас в нее входят три области.
"Желтая" зона карантина:
- Закарпатская,
- Кировоградская,
- Тернопольская.
"Оранжевая" зона карантина:
- Винницкая,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Черкасская,
- Черновицкая.
"Красная" зона карантина:
- Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.,
- Волынская.
С завтрашнего дня в эту зону переходит Черкасская область.
Отметим, по состоянию на четверг, 11 ноября, в Украине сделали более 20 миллионов прививок против коронавируса. Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения. Также зафиксировано 24 747 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 550, медработников – 462).
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