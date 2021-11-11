В Украине расширилась "желтая" зона карантина. Как сообщает пресс-служба Минздрава, сейчас в нее входят три области.

"Желтая" зона карантина:

Закарпатская,

Кировоградская,

Тернопольская.

"Оранжевая" зона карантина:

Винницкая,

Полтавская,

Харьковская,

Черкасская,

Черновицкая.

"Красная" зона карантина:

Киев,

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровенская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская.,

Волынская.

С завтрашнего дня в эту зону переходит Черкасская область.

Отметим, по состоянию на четверг, 11 ноября, в Украине сделали более 20 миллионов прививок против коронавируса. Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения. Также зафиксировано 24 747 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 550, медработников – 462).

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