Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на четверг, 11 ноября, в Украине сделали более 20 миллионов прививок против коронавируса. Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения.
За минувшие сутки, 10 ноября, в стране:
- зафиксировано 24 747 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 550, медработников – 462);
- 277 097 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 147 344 человека, полностью иммунизированы – 129 753 человека.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировали – 4 778 человек;
- летальных исходов – 652;
- поправились – 18 896 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 155 519 человек;
- поправились – 2 572 738 человек;
- летальных исходов – 74 857;
- проведено ПЦР-тестирований – 15 067 107.
С начала вакцинальной кампании привито 11 844 730 человек, из них:
- получили одну дозу – 11 844 728 человек,
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 284 545 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).
В общей сложности проведено 20 129 273 прививки.
91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.
Читайте также, в Украину доставили новую партию вакцины Pfizer от коронавируса. Она прибыла в страну на выходных, таким образом, общее количество вакцин в поставленной партии - 1 млн 400 тысяч доз, информацией поделились в Министерстве здравоохранения.
Кроме того, средний возраст вакцинированных от коронавирусной инфекции на территории Украины колеблется между 20 и 40 годами. В стране 1174 медицинских учреждения имеют договоры с Национальной службой здоровья Украины.
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