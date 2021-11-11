По состоянию на четверг, 11 ноября, в Украине сделали более 20 миллионов прививок против коронавируса. Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения.

За минувшие сутки, 10 ноября, в стране:

зафиксировано 24 747 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 550, медработников – 462);

277 097 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 147 344 человека, полностью иммунизированы – 129 753 человека.

Также за минувшие сутки:

госпитализировали – 4 778 человек;

летальных исходов – 652;

поправились – 18 896 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 155 519 человек;

поправились – 2 572 738 человек;

летальных исходов – 74 857;

проведено ПЦР-тестирований – 15 067 107.

С начала вакцинальной кампании привито 11 844 730 человек, из них:

получили одну дозу – 11 844 728 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 284 545 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).

В общей сложности проведено 20 129 273 прививки.

91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

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Кроме того, средний возраст вакцинированных от коронавирусной инфекции на территории Украины колеблется между 20 и 40 годами. В стране 1174 медицинских учреждения имеют договоры с Национальной службой здоровья Украины.

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